Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile au explodat in țara noastra și nu numai. Oamenii sunt nevoiți sa scoata din portofele sume impresionante pentru facturile la energie electrica. Vrei sa economisești și nu știi ce trebuie sa faci? Iata cat curent consuma un laptop pe ora. Din cauza lui platești mai mult in fiecare luna.

- Cat consuma un laptop bagat in priza, in fiecare ora? Laptopurile, in general, mai puțina energie decat computerele de birou. Sunt concepute pentru a funcționa cu ajutorul unei baterii. Dar, de fapt, cat consuma un laptop bagat in priza, in fiecare ora? Aflam in cele ce urmeaza. Știi cat consuma un…

- Ca orice consumator, așa cum era de așteptat, laptopul poate fi un consumator de curent electric. Dar ți-ai pus intrebarea „Cat curent consuma laptopul daca il lași tot timpul in priza, chiar daca este inchis?”. In cele ce urmeaza vom afla acest aspect. Vom calcula și cam ce factura vei primi, in cazul…

- In ultima perioada, prețurile la facturile de energie au explodat, iar romanii nu știu cum și ce sa mai faca pentru a economisi și pentru a scoate cat mai puțini bani din buzunare. Cat curent consuma o mașina de spalat lasata in priza. Cu cat iți marește factura lunar.

- Cat curent consuma un fier de calcat? Astazi, aproape fiecare casa moderna are un fier de calcat electric. Modelele mai noi au, de asemenea, un rezervor de apa care folosește aburul in timpul calcarii. Cu toate acestea, ceea ce ne intereseaza este cat curent consuma un fier de calcat? Unele studii arata…

- In ultima perioada, facturile tot mai mari dau batai de cap tuturor. Iata care sunt aparatele elctrocasnice care iți tripleaza factura la curent! Daca vei invața sa le folosești corect, vei reduce consumul și implicit, vei plati bani mai puțini.

- In timpul lunilor de vara, factura de energie electrica crește. Mai ales din cauza utilizarii sporite a anumitor dispozitive electrice. Ne referim aici la aerul condiționat sau ventilatoarele. Le-am folosit mai tot timpul, in special din cauza caldurii intense din ultimele saptamani și a creșterii prețurilor…

- Scumpirea energiei electrice i-a determinat pe romanii sa cumpere aparate electrocasnice cu un consum redus sau sa apeleze la metode care sa nu le umfle factura: deconectarea echipamentelor de la curent atunci cand nu sunt folosite.