- ANAF scoate la vanzare nu mai putin de 7 avioane. Nu este vorba despre orice de avioane, ci aeronave de pasageri. Acestea au apartinut companiei... The post ANAF scoate la licitatie avioane de pasageri. Cel mai scump costa 500.000 de lei appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- CARAȘ-SEVERIN – In ziua de 13.02.2023, 16:58:06 (ora Romaniei), s-a produs in GORJ un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.2, la adancimea de 15 km, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului! Cutremurul s-a produs la 102km SV de Sibiu, 107km NV de Craiova,…

- Orașul „de cinci stele” Cluj-Napoca e in continuare liderul național in ceea ce privește achiziționarea unui apartament nou. Metrul patrat in orașul de pe Someș e mai scump cu peste 300 de euro fața de 2021.

- Romanii care doresc sa iși petreaca noaptea dintre ani la munte vor fi nevoiți sa scoata sume mari din buzunar. Revelionul de pe Valea Prahovei a ajuns sa fie mai scump decat cel din Austria. Cat este tariful pentru o noapte de cazare in Tirol, nu exista prețuri așa mici la noi in țara. Revelionul […]…

- Eșecul Schengen ne costa scump: Pierderile suferite de Romania prin neaderarea la Schengen depașesc 25 de miliarde de euro Eșecul Schengen ne costa scump: Pierderile suferite de Romania prin neaderarea la Schengen depașesc 25 de miliarde de euro Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat…

- Din 2015 pana anul trecut, chiriile s-au scumpit cu cel puțin 40% in Cluj-Napoca, oraș care a intrecut capitala cu privire la acest aspect, Bucureștiul a inregistrat o creștere de doar 30% in aceasta perioada.

- Prețul benzinei și al motorinei in Cluj-Napoca, 5 decembrie 2022. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 6.71 lei/l și 8.05 lei/l. Prețurile practicate de stațiile de carburanți din Cluj-Napoca din țara, pot fi verificate online de șoferi pe Monitorul Preturilor.Preturile…

Hemgenix conține o substanța care este introdusa intr-o gena funcționala din ficatul pacientului. Medicamentul ajuta la coagularea sangelui.