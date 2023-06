In piețe au aparut cartofii noi. Și deși cartoful e un aliment de baza in meniul multor romani, nu se poate spune ca prețul unui kilogram e tocmai accesibil, indeosebi celor cu venituri reduse. Cartofii timpurii au ajuns sa aiba un preț destul de piperat pentru mulți dintre cumparatorii care merg la tarabele din piața, […] The post Cat costa un kilogram de cartofi noi in piața, in toiul verii! „Cartoful timpuriu are o scadere drastica de producție per hectar” first appeared on Ziarul National .