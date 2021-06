Cât costă să faci o succesiune în România și de ce tot crește prețul pe măsură ce trece timpul Taxa pentru succesiune variaza de la an la an și totodata, mai sunt o serie de criterii pentru care prețul ei poate fi diferit de la o persoana la alta. Cat costa sa faci o succesiune in Romania? Succesiunea reprezinta o procedura prin care se stabilește cine este moștenitorul sau cine sunt moștenitorii unei persoane care a decedat. Actul se face la notar, și presupune o serie de costuri. Cat costa sa faci o succesiune in Romania Taxa de succesiune la notar in 2021 nu va fi cu mult diferita fața de cea actuala. Totuși, cei care vor sa faca acest tip de act trebuie sa știe ca prețurile difera in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 8 iun - Sputnik. Leul moldovenesc se deprecizaza din nou fața de valuta europeana. Banca Naționala a Moldovei anunța un curs oficial de 21,47 lei pentru un euro, cu zece bani mai puțin fața de ziua de ieri. Crește și valoarea dolarului american, cei drept nesemnificativ, și va costa 17,66…

- Preturile pentru vacante peste hotare urmeaza sa creasca anul acesta din cauza cererii acumulate si a numarului mai redus de avioane in serviciu, a avertizat directorul executiv al Booking.com, Glenn Fogel, la BBC, potrivit Economedia.

- Veste pentru parinti: valoarea tichetelor de cresa creste incepand cu aceasta luna. Valoarea tichetelor de cresa a fost majorata cu 10 lei, conform celui mai recent act normativ oficializat si se aplica... The post Veste pentru parinti: valoarea tichetelor de cresa creste cu… 10 lei appeared first on…

- CHIȘINAU, 23 apr - Sputnik. Valoarea dolarului scade ușor, iar cea a valutei europene crește fața de leul moldovenesc, anunța Banca Naționala a Moldovei. Dupa ce doua zile s-a menținut peste pragul psihologic de 18 lei, astazi, 23 aprilie, dolarul se ieftinește cu un ban. Euro se scumpește cu cinci…

- Prețul mediu al unui test RT-PCR pentru detectarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 este de 322 lei arata o analiza a Consiliului Concurenței. Astfel, in funcție de clinica medicala unde se efectueaza, prețul unui test RT-PCR variaza intre 270 lei și 390 lei, in condițiile in care anul trecut, prețul…

- Prețul mediu al unui test RT-PCRpentru detectarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 este de 322 lei arata o analiza a Consiliului Concurenței. Astfel, în funcție de clinica medicala unde se efectueaza, prețul unui test RT-PCR variaza între 270 lei și 390 lei, în condițiile în care…

- ”Pretul mediu al unui test RT-PCR pentru detectarea infectiei cu virusul SARS-CoV-2 este de 322 lei arata o analiza a Consiliului Concurentei. Astfel, in functie de clinica medicala unde se efectueaza, pretul unui test RT-PCR variaza intre 270 lei si 390 lei, in conditiile in care anul trecut, pretul…

- Caviar este o companie ruseasca care se specializeaza in gadget-uri modificate din punct de vedere estetic in așa fel incat sa reprezinte definiția opulenței. Practic, vorbim aici de creații exagerate, care vin la prețuri pe masura, și care sunt destinate utilizatorilor care nu știu pe ce sa mai cheltuie…