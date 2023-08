Cât costă reabilitarea prin PNRR a primelor 14 blocuri din Craiova Primaria Craiova urmeaza sa aprobe documentatia tehnica (DALI) pentru primele blocuri care vor fi reabilitate prin PNRR. Este vorba de 14 blocuri pentru care primaria a semnat contractul de finantare inca din iarna anului 2022 cu Ministerul Dezvoltarii. Valoarea totala a acestui proiect este de 30.107.445, 27 de lei din care valoarea eligibila prin PNRR este de 25.300.274, 18 de lei si valoarea TVA-ului aferenta cheltuielilor eligibile, 4.807.071,09 de lei. Implementarea proiectului este de 41 de luni, incepand cu data de 23.12. 2022. Dupa semnarea contractului, benefeciarul, Primaria Craiova,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

