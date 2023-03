Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat sambata in Crimeea, intr-o vizita care marcheaza implinirea a noua ani de la anexarea peninsulei ucrainene, informeaza Reuters si AFP citand presa de stat din Rusia, noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Potrivit lui Dmitri Peskov, Putin va vizita Crimeea in data de 18 martie, la noua ani de la anexarea acestei peninsule ucrainene in urma unui referendum controversat, nerecunoscut de Occident, și dupa o invazie militara care a anticipat razboiul declanșat ulterior in Donbas.Vizita liderului rus vine…

- Pe fondul situației din ultima perioada, tot mai multe investigații scot la lumina luxul in care traiește Vladimir Putin și presupusa sa amanta, Alina Kabaeva. Informațiile aparute recent spun ca fosta gimnasta ar deține proprietați in valoare de peste 120 milioane de dolari, printre care și un cadou…

- Kirilo Budanov, șeful serviciului de informații militare al Ucrainei, este o adevarata ținta in mișcare, generalul ucrainean fiind vizat de mai multe tentative de asasinat in ultimii ani, informeaza The Washington Post.„In 2019, o bomba a fost plasata sub mașina lui, dar a detonat mai repede. Au fost…

- Uniunea Europeana a decis vineri, 27 ianuarie, sa prelungeasca cu sase luni sanctiunile impotriva Rusiei pentru declansarea razboiului din Ucraina si pregateste noi masuri impotriva Moscovei, deși este tot mai greu sa se ajunga la un acord in interiorul blocului comunitar privind adoptarea acestora,…

- The New York Times a scris joi dimineața despre intenția Administrației Biden de a ajuta Ucraina sa "loveasca" Crimeea. Reacția de la Kremlin a venit imediat: ”Ar fi extrem de periculos. Aceasta ar insemna escaladarea conflictului”, a declarat purtatorul de cuvant al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov.

- Dorian Popa nu ține cont de bani atunci cand vine vorba de placerile lui, astfel ca artistul și-a cumparat un nou bolid de lux, iar prețul a fost unul fabulos. Cantarețul a primit și o reducere, dupa ce și-a cumparat bijuteria pe patru roți. Iata cum arata noua achiziție a lui Dorian Popa!

- Sambata, 7 ianuarie 2023, in ziua de Craciun din Rusia, liderul de la Kremlin a ținut un discurs bizar in fața populației țarii. In plin razboi, in condițiile in care pacea este un scenariu indepartat, Vladimir Putin a facut noi declarații despre „operațiunea speciala”. Vladimir Putin, discurs in ziua…