- Din 16/17 iunie 2023, CFR Calatori da startul programului de transport estival „Trenurile Soarelui”. Turiștii vor avea la dispoziție zeci de trenuri ce vor asigura zilnic legaturi directe din toata țara cu statiunile de pe litoral și cu Delta Dunarii pana la data de 10/11 septembrie 2023.

- Zeci de mii de romani merg in Grecia pentru a-și petrece vacanța. Turiștii trebuie sa fie foarte atenți la medicamentele pe care le vor lua cu ei in bagaje. Statul elen are o legislație dura care impune amenzi semnificative sau chiar pedepse privative de

- Este plin pe litoral in acesta vacanța de Rusalii. Turiștii și-au facut rezervari din timp și spera sa aiba parte de cateva zile de distracție și de relaxare, la malul marii. Vremea ține cu ei. 70 de mii de turiști sunt așteptați in aceste zile la mare.

- Romanii se pot bucura de o mini vacanța la inceputul lunii iunie. Sezonul estival se deschide oficial odata cu inceputul verii, iar comercianții de pe litoral se pregatesc sa faca bani frumoși. Cat costa un șezlong.

- Vacanța de Rusalii deschide oferta litoralului romanesc, pentru ca timp de 5 zile romanii vor fi liber. Mai precis, mini-vacanța va incepe din 1 iunie și se va termina in 6 iunie.Pe litoralul Marii Negre, plajele și localurile sunt pregatite pentru sezonul estival ce urmeaza. Terasele și beach barurile…

- Doar doua zile ne mai despart de sezonul cald. Ei bine, atat plajele, cat și localurile sunt pregatite pentru noul sezon al distracției. Incepand de astazi au fost deschis toate terasele si beach barurile din Mamaia Nord, polul distractiei pe litoral. Insa, intrebarea care sta pe buzele tuturor in aceasta…

- „Peisaje de poveste", toate muzeele deschise, trasee turistice atractive și gastronomia tradiționala este oferta Bucovinei pentru minivacanța de 1 Mai, prezentata de vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Niculai Barba. „Turiștii pot fi intampinați in aceeași zi de doua ...

- Daca in anii pandemiei, pe fondul nesiguranței cauzate de restricții, turiștii iși faceau planurile de calatorie aproape de pe o zi pe alta, astfel incat sa fie siguri ca nu mai apar modificari legislative sau interdicții de deplasare, in prezent, aceștia se bucura de mai multa certitudine in ceea ce…