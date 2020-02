Cat costa o nunta in Romania si pe ce se duc banii

Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Corina Cretu atrage atentia ca Romania va pierde o mare parte din fondurile pentru infrastructura alocate din bugetul Uniunii Europene. Cretu a declarat vineri ca Romaniei i-au fost alocati zece miliarde de euro pentru infrastructura, insa rata de absorbtie la finalul anului 2019 a…

- Parintii celor trei milioane si jumatate de copii din Romania au asteptat cu nerabdare vestea dublarii alocatiilor pentru copii, la 600 de lei pentru copiii de pana la doi ani si la 300 de lei pentru ceilalti, numai ca Guvernul Orban a decis amanarea acestei majorari pana la 1 august, cand Guvernul…

- Finanțatorul formației FCSB, Gigi Becali, 61 de ani, se simte persecutat, dupa ce este suspectat de procurori de spalare de bani. De aceea, latifundiarul din Pipera a anunțat, miercuri, ca ia in calcul sa paraseasca Romania. ”Uite eu, de exemplu. Am facut zero, nimic, si procurorul ma acuza de spalare…

- Consecințele perspectivei negative pe care a primit-o economia Romaniei din partea S&P. Costuri de imprumut mai mari și presiune pe curs Romania a primit o nota proasta de la una dintre cele trei agentii de rating international. Este vorba despre Agentia Standard & Poor’s, care ne-a scazut…

- Poate ca nu ai privit niciodata lucrurile in felul asta, dar a cumpara ceva fabricat in Romania este un gest patriotic care denota incredere, responsabilitate si respect. Pentru rudele, prietenii si cunostintele tale care lucreaza intr-o fabrica si care astfel isi pastreaza locurile de munca.Pentru…

- Guvernul a avizat, joi, proiectul de lege pentru achiziția a cinci avioane F16. Primele patru vor fi cumparate in 2020, iar ultimul in 2021. Șeful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a anunțat ca bugetul pentru aceasta achiziție se apropie de 300 milioane euro.Citește și: Banii cheltuiți…

- Simona Halep, 28 de ani, 4 WTA, s-a relaxat la Budapesta, inaintea reluarii antrenamentelor pentru noul sezonul competițional. In 2020, Simona Halep are ca obiective caștigarea unui nou turneu de Mare Șlem, de cucerire a unei medalii olimpice pentru Romania la JO 2020 de la Tokyo (Japonia) și sa se…