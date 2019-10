Cat costa o cursa de taxi de la aeroport pana in centrul capitalelor lumii Bucuresti se afla pe locul 38 in topul celor mai ieftine curse cu taxiul, iar costul (aprox. 10 EUR) este similar cu cel din alte 9 capitale, printre care Doha, Varsovia sau Tbilisi, potrivit celei mai recente analize in domeniu.



Echipa motorului gratuit de cautare pentru calatorii momondo.ro a analizat preturile pentru calatoriile cu taxiul de la aeroport catre centrul orasului pentru 140 de capitale din intreaga lume.



De obicei, cele mai mai preturi din timpul unei calatorii se intalnesc la achizitionarea zborurilor sau a cazarii. Totusi, exista multe cazuri in care costul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- RTB House, companie globala care ofera solutii de marketing de ultima generatie, s-a clasat pe locul 37 in topul tarilor din Europa Centrala, la Deloitte's Technology Fast 50®. Aceasta este a doua oara cand RTB House este inclusa in acest top, la editia precedenta clasandu-se pe locul al doilea…

- Capitala Romaniei, pe primul loc in topul orașelor cu cel mai mare potențial de dezvoltare in turism din Europa, urmata de Lisabona și Tel Aviv Capitala Romaniei se afla in topul oraselor cu cel mai mare potential de dezvoltare, pastrandu-si pentru al doilea an consecutiv prima pozitie in randul destinatiilor…

- Capitala Romaniei, pe primul loc in topul orașelor cu cel mai mare potențial de dezvoltare din Europa, urmata de Lisabona și Tel Aviv Capitala Romaniei se afla in topul oraselor cu cel mai mare potential de dezvoltare, pastrandu-si pentru al doilea an consecutiv prima pozitie in randul destinatiilor…

- Pretul gazelor din Romania va continua sa fie mai mare decat cel de pe pietele europene si in primul trimestru al anului 2020, a afirmat Aura Sabadus expert in domeniul gazelor in cadrul publicatiei de profil ICIS Londra, in cadrul unei conferinte de profil. „Incepand cu luna mai, pretul gazelor…

- Prognoza meteo luni, 16 septembrie. Inceputul saptamanii aduce vesti ingrijoratoare de la meteorologi. Expertii au anuntat ca un val de aer polar venit din nordul Europei va aduce temperaturi scazute! Insa, nu chiar de luni! In prima zi a saptamanii, valorile inregistrate in majoritatea regiunilor se…

- Cancelarul german Angela Merkel a respins marti din nou apelul premierului britanic Boris Johnson de renegociere a acordului de Brexit, cu doar o zi inaintea intrevederii pe care cei doi lideri o vor avea la Berlin, transmite dpa potrivit Agerpres. Boris Johnson a insistat ca UE sa renunte la asa-numita…

- Presedintele Klaus Iohannis este primit, marti, de presedintele american Donald Trump, devenind al zecelea sef de stat european care ajunge la Casa Alba in acest an, un top din care nu fac insa parte liderii Europei de Vest, care au fost aliatii SUA de zeci de ani. In schimb, Trump a ales sa curteze…

- Un raport special al unui grup de experți internaționali dezvaluie efectele fenomenului și viitoarele provocari ale omenirii. Pe data de 8 august 2019 s-a publicat Raportul special al Grupului Interguvernamental privind Schimbarile Climatice (IPCC). Raportul se refera la cele trei convenții ale ONU…