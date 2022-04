Stiri pe aceeasi tema

- Romanii vor trebui sa plateasca pentru masa de Paste cu 50% mai mult decat anul trecut, la unele produse inregistrandu-se aproape o dublare a pretului, a declarat presedintele Federatiei sindicale din industria alimentara - Sindalimenta, Dragos Frumosu, pentru Agerpres."Masa de Paste va fi categoric…

- De cand a izbucnit razboiul in țara vecina, prețurile numeroaselor alimente au explodat, iar romanii sunt nevoiți sa scoata din buzunar mult mai mulți bani pentru a putea sa se bucure de produsele de la raft. Agricultorii și-au marit și ei prețurile, dar iata cat costa acum un singur kilogram de cartofi…

- Romanii abia mai țin pasul cu scumpirile. Mulți dintre ei și-au restrans deja lista de cumparaturi și achiziționeaza doar ce este necesar. Prețurile acestor legume vor fi mult mai mari decat anul trecut. Ele sunt obținute in solariile oltenilor și vor pleca in curand din intreaga țara. „N-a trecut nicio…

- Andi Moisescu a fost speriat de un concurent care a venit la ,,Romanii au talent” pentru a-și schimba soarta. Celebrul jurat nici macar nu și-a dat seama cand a apasat butonul ,X’. ,,Asta ne bate”, a reacționat una din vedete la momentul tanarului venit pe marea scena de talente. Spectatorii au ramas…

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu pana la 17%, dupa informatiile din presa potrivit carora Emiratele Arabe Unite si Irak, membre ale OPEC, au declarat ca vor sprijini cresterea productiei, compensand unele dintre intreruperile de aprovizionare cauzate de sanctiunile aplicate petrolului rusesc…

- Fanii chef-ului Catalin Scarlatescu adora sa il urmareasca peste tot prin țara la evenimente pentru a gusta din preparatele sale. Romanii desigur ca se bucura din plin de restaurantul vedetei unde pot consuma cu placere rețetele specialistului. Deși mulți nu s-ar fi așteptat, aproape toata lumea iși…

- Cea de-a șaptea ediție a festivalului UNTOLD va avea loc intre 4 și 7 august 2022. O noua runda de abonamente a fost pusa in vanzare marți, 25 ianuarie. Potrivit site-urilor de specialitate, 90% din locurile de cazare in Cluj, in perioada festivalului, sunt deja epuizate. Pentru un sejur de trei nopți…

- Romanii simt puternic creșterea prețului la carburanți, scumpire care a inceput inca din prima luna a anului. Astfel, benzina și motorina au atins valori record la prețul pe litru in țara noastra, potrivit Realitatea Plus.De exemplu, la stația de carburanți din centrul Bucureștiului, un litru de benzina…