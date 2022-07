Rușii au remarcat in ultima perioada ca liderul de la Kremlin a renunțat la ceasurile elvețiene preferate in trecut in favoarea unora accesorii rusești. ​Jurnaliștii de la Kremlin precizeaza ca noul ceas al președintelui rus este un model „Imperial Peterhof Factory” al brandului Raketa, produs inca din 1961 la fabrica de ceasuri din localitatea Petergof aflata in Sankt Petersburg. Aceasta este una dintre cele mai vechi fabrici de ceasuri din Rusia, fiind creata la inițiativa imparatului Petru cel Mare in 1721. Vladimir Putin s-a etalat de mai multe ori cu ceasuri de lux. Acum, liderul de la Kremlin…