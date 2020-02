Cât costă noua achiziţie a lui Bill Gates, primul super yacht din lume pe bază de hidrogen Yachtul este bazat pe designul vasului "Aqua", de 112 metri, care a fost facut public anul trecut, la Monaco Yacht Show, de catre firma olandeza de arhitecti navali Sinot, pentru a atrage miliardari interesati de ecologie. compania olandeza Feadship, specializata in super yachturi, este cea care a pus bazele acestui vas. Planurile "au fost inspirate de stilul de viata al unui proprietar cu discernamant si vizionar". Gates, co-fondator al Microsoft si al doilea cel mai bogat om din lume, isi petrece deseori vacantele pe yachturi, dar pana acum nu a detinut unul, preferand sa le inchirieze… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Pasionat de croaziere pe mare, Bill Gates și-a comandat propriul iaht, noteaza dailymail.co.uk. Aflat in topul celor mai bogați ai lumii, ocupand locul al doilea, Bill Gates și-a facut un cadou de 645 de milioane de dolari. Cu un design futuristic, iahtul este alimentat cu hidrogen lichid, ceea ce inseamna…

- Magnatul Bill Gates a comandat primul super yacht din lume pe baza de hidrogen, de 500 de milioane de lire sterline (645 milioane dolari), relateaza publicatia The Telegraph . Vasul este construit de compania olandeza Feadship, specializata in super yachturi. Yachtul este bazat pe designul vasului ”Aqua”,…

- Epava pachebotului Titanic, aflata la 4.000 de metri adancime, a intrat sub protecția SUA și a Marii Britanii. Ambele state au ratificat un acord care le ofera dreptul de a accepta sau respinge accesul pe nava. SUA și Marea Britanie vor decide totodata și in privința obiectelor gasite in afara epavei.…

- Tottenham a pierdut cu Southampton, scor 0-1. Jose Mourinho a primit un cartonaș galben dupa ce a incercat sa citeasca notițele staff-ului advers. „The Special One” nu are un start tocmai bun de mandat la Tottenham. A ajuns la a patra infrangere in 8 meciuri, doua dintre ele venind chiar in fața fostelor…

- Qualitance, companie internaționala de inovație, tehnologie și Inteligența Artificiala fondata în România, a demarat în data de 9 decembrie o oferta de vânzare de obligațiuni corporative denominate în euro, prin plasament privat cu scadența în trei ani, cu un cupon…

- Cei mai bine platiți antrenori de fotbal din lume sunt in Premier League, campionatul Angliei. Conform unui clasament intocmit de catre express.co.uk, sunt nu mai puțin de noua tehnicieni din cei 20 care activeaza in Premier League care incaseaza anual cel puțin cinci milioane de lire sterline. Lider…

- Un startup secret finanțat de Bill Gates a realizat o instalație solara care poate salva planeta, relateaza CNN, potrivit Mediafax.Heliogen, o companie de energie care a ieșit public pentru prima data, a anunțat ca a descoperit o modalitate de a utiliza inteligența artificiala și o instalație…

- FAN Courier iși consolideaza poziția pe segmentul transporturi integrate și logistica prin achiziția companiei SLS CARGO FAN Courier, liderul pieței locale de curierat, iși consolideaza poziția pe segmentul transporturi integrate și logistica prin achiziția companiei SLS CARGO, fondata in anul 2014…