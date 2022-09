Stiri pe aceeasi tema

- A fost scandal colosal langa sicriul Reginei Elisabeta a II-a, depus la Londra, in Westminster Hall. Mulțimi de oameni au stat la cozi kilometrice sa ii aduca un ultim omagiu monarhului, care va fi inmormantat luni, 19 septembrie. Deși oamenii au așteptat liniștiți și 14 ore sa iși ia ramas bun de Regina…

- Regina Elisabeta a II-a a avut un nepot secret. Majoritatea britanicilor au aflat acum despre fiul alungat al Prințesei Margaret. Acest detaliu poate dezechilibra monarhia britanica. O ipoteza ar putea pune gaz pe foc in Familia Regala a Marii Britanii tocmai intr-un moment atat de greu. Suverana s-a…

- Regele Charles al III-lea și frații sai vor participa vineri la priveghiul de la Westminster Hall in timp ce mii de oameni vin in centrul Londrei pentru a-și lua ramas bun de la Regina Elisabeta a II-a.

- Astazi, 13 septembrie 2022, sute de mii de oameni s-au dus pe strazile din Edinburg, Capitala Scoției, pentru a incerca sa-și ia ramas bun de la Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii. In timpul cortegiului funerar al Majestații Sale a aparut un semn divin. Iata ce s-a vazut deasupra sicriului!

- Locuitorii Londrei au adus omagii Reginei Elisabeta, orașul fiind „inundat” de flori sau arta stradala. Oamenii se opresc pentru a face fotografii in timp ce artistul Julian Beever creeaza un portret al reginei pe trotuarele din Trafalgar Square. Intre timp, in Green Park, mii de flori și felicitari…

- Regina Elisabeta a II-a a parasit duminica, pentru totdeauna, Castelul Balmoral din Scoția, reședința sa de vara pe care a iubit-o nespus. Sicriul a fost transportat cu mașina pana la Edinburgh.

- Sicriul cu trupul neinsufletit al Reginei Elisabeta a ll-a va fi transferat duminica de la Castelul Balmoral, unde suverana a murit, la Edinburgh, inainte de a fi transportat cu avionul la Londra pentru funeraliile de stat. In drum spre Edinburgh, procesiunea va trece prin Aberdeen duminica dimineata,…

- ​Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit la varsta de 96 de ani. Ea a urcat pe tron in 1952, avand o domnie de 70 de ani. Britanicii au sarbatorit in iunie jubileul de platina al Reginei Elisabeta a II-a, la implinirea a șapte decenii de domnie. Pe fondul mai multor probleme de […] The post…