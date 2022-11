Cat costa cel mai scump ceai din lume. Este foarte rar și nu se vinde in magazin. Cel mai scump ceai din lume este extrem de rar, iar prețul pentru un singur gram este uimitor. Cat costa cel mai scump ceai din lume. Este foarte rar și nu se vinde in magazin Este vorba despre ceaiul Da Hong Pao, tradus prin “Marea Mantie Roșie”. Un singur gram de ceai costa 1.400 de dolari, iar povestea este una impresionanta. Ceaiul Da Hong Pao este varietatea Camellia sinensis produsa in munții Wuyi din nord-vestul provinciei chineze Fujian, o zona cu un trecut bogat in cultivarea ceaiului și desemnata in 1992…