Stiri pe aceeasi tema

- Furnizorii nu gasesc in piata energie cu livrare anul viitor si astfel nu le pot transmite clientilor lor cat va costa energia, a declarat, joi, Volker Raffel, directorul general al E.ON Romania."Nu gasim energie in piata pentru anul viitor si nu putem sa le spunem clientilor nostri ce pret…

- Cel mai mare diamant roz-intens in forma de para care a fost scos vreodata la licitatie ar putea fi adjudecat pentru o suma de pana la 35 de milioane de dolari in cadrul unei vanzari de bijuterii rare pe care casa Christie’s o are programata in data de 8 noiembrie, au anuntat miercuri reprezentantii…

- Ministerul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat marți, 1 noiembrie, lansarea programului ”Prima conectare”.Prin acest program, populația cu venituri mici va fi sprijinita sa se branșeze la rețelele de apa și canalizare.Programul ”Prima conectare” face parte din investițiile și reformele…

- ANAF vinde doua masini apartinand fostului ministru Elena Udrea, respectiv un Mercedes vechi de 17 ani si un Fiat 500 de 10 ani, precum si mai multe terenuri situate in apropierea lacului Straulesti, arata documente analizate de Profit.ro.Desi masinile sunt destul de vechi, Fiscul vrea 7.158…

- Senatorul PNL Florin Citu, fost premier, prezinta doua scenarii privind evolutia economiei in perioada urmatoare, el aratand ca primul, cel prezentat de oficiali, este ca ”totul va fi bine, stati linistiti la locurile dumneavoastra”, iar al doilea, in care crede, este ca ”urmeaza o criza economica…

- Revolut anunta ca a fost atacata de hackeri, care au dobandit acces la datele catorva zeci de mii de clienti.Pe 10 septembrie, Revolut a detectat un atac, anunta purtatorul de cuvant Michael Bodansky. Atacul a fost izolat pana a doua zi dimineata, insa, nu inainte ca hackeri sa obtina datele…

- Regia Nationala a Padurilor - Romsilva a anunțat miercuri, 14 septembrie, ca va suplimenta cu 500.000 de metri cubi volumul de lemn pentru industrie, dar va majora si cantitatile de lemn pentru foc destinat populatiei.Directorul general al RNP - Romsilva, Daniel Nicolaescu, a dispus, in cadrul…

- In luna iulie 2022, Japonia a reluat importurile de petrol din Federația Rusa, deși au fost complet oprite in iunie. Cu toate acestea, comparativ cu iulie 2021, aprovizionarea cu materii prime rusești a scazut cu 65%. Acest lucru este dovedit de datele de la Ministerul de Finanțe al Japoniei.Agenția…