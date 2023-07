Dragoș și Adrian Paval, fondatorii rețelei Dedeman se numara printre cei mai bogați romani. Acționari a 59 de magazine mari la nivel național, romanii ce se afla in primele poziții din topul Forbes al celor mai bogați afaceriști, și-au extins aria de business-uri in mai multe direcții, una dintre ele fiind turismul. Frații ”Dedeman” au preluat un hotel istoric de pe malul lacului Garda, Grand Hotel Gardone. Un stabiliment exclusivist vizitat de vedetele mai multor generații, avand in vedere ca a fost inaugurat in 1884. Printre personalitațile care au poposit la Grand Hotel Gardone s-au numarat…