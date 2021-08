Cât costă accesul pe plaja Vadu. Cum se plătește Vești pentru cei care ajung pe plaja Vadu. Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii a anuntat ca incepand cu data de 6 august, plata permiselor de acces in rezervatie se poate face si prin SMS. Cat costa accesul pe plaja Vadu și cum se platește? Turustii care vor sa ajunga in acest weekend la Corbu sau Vadu vor trebui sa achite taxa de 6 lei pe zi de persoana si 12 pentru accesul cu autoturismul. “Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii informeaza ca, incepand cu data de 6 august 2020, plata permiselor de acces in rezervatie se poate face si prin SMS. Aceasta noua facilitate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

