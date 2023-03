Cât cer fermierii pe mielul de Paște Mielul pentru masa de Paște va costa mai mult, anul acesta, in condițiile in care cheltuielile crescatorilor au fost mai mari, din cauza scumpirii cerealelor, iar salariile angajaților s-au marit simțitor. Prețurile vor crește cu cel puțin 30%, fața de cele de anul precedent, spun fermierii, care au inceput deja sa-și scoata marfa la vanzare. Cea mai la indemana modalitate constituie site-urile de anunțuri, unde primele oferte au inceput sa apara inca din februarie. La Buzau, un crescator cerea recent 20 lei/kg in viu, preț similar cu cel de la Sibiu, unde un oier avea de vanzare cu comanda prealabila… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

