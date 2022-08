Stiri pe aceeasi tema

- Cetateanul german Pop Zeno a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucuresti, la 3 ani inchisoare cu suspendare, dupa ce vandut piese de tezaur furate din situl arheologic din Muntii Orastiei - Sarmizegetusa Regia, printre care o bratara de aur de aproape un kilogram, podoabe dacice, monede…

- Cristiano Ronaldo vrea sa plece de la Manchester United, deși s-a intors marți la clubul englez. Echipele mari ale Europei nu se inghesuie sa negocieze cu starul portughez, iar directorul lui Bayern Munchen a explicat recent de ce bavarezii au renunțat la transferul lusitanului.

- Echipele mici ale Europei fac istorie contra formatiilor romanesti. A fost Pyunik cu CFR, acum a venit randul lui Saburtalo sa dea de pamant cu vicecampioana FCSB. Explicatia ne-o da fostul international gruzin Akaki Khubutia, bun cunoscator al fotbalului romanesc.

- La peste 3 luni distanța de la operaționalizarea celor trei posturi de jandarmi montane, inființate in zona cetaților dacice din Munții Oraștiei, Postul de jandarmi montan Oraștioara de Sus – Blidaru, Postul de jandarmi montan Boșorod – Piatra Roșie și Postul de jandarmi montan Banița, care s-au…

- La o luna dupa terminarea sezonului, deja s-au facut mutari importante in Europa și s-au investit sume mari pe achiziții in Top 5 campionate ale Europei: La Liga, Bundesliga, Serie A, Premier League și Ligue 1. Vacanțele fotbaliștilor nu s-au incheiat, insa mercato s-a pus deja in mișcare in Europa.…

- Copiii au acces gratuit, miercuri, cu ocazia Zilei de 1 Iunie, in perimetrul cetatii dacice Sarmizegetusa Regia, din Muntii Orastiei, si la Castelul Corvinilor din Hunedoara, au anuntat administratiile celor doua monumente istorice, potrivit Agerpres.Cei mici vor putea vizita fosta capitala a Daciei…