Cât au produs uzinele Dacia și Ford în primele nouă luni ​Producția auto naționala a crescut cu câteva procente în acest an, iar dupa noua luni a totalizat 315.000 de unitați, arata datele ACAROM. Dintre acestea, mașinile Dacia au reprezentat 61%, iar Ford, 39%. În septembrie 2021 au fost produse în România peste 29.000 de autoturisme. Dintre acestea 21.921 unitați au fost produse în uzina Dacia de la Mioveni și 7.156 unitați au fost produse de uzina Ford de la Craiova.



Cum a aratat producția auto naționala la noua luni

2019: 354.812 unitați

2020: 304.875 unitați

2021: 315.115 unitați



