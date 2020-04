Cat a primit judetul Constanta si pentru ce: OU privind rectificarea bugetara pe 2020 a fost publicata in Monitorul Oficial

Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta de urgenta privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 si cea referitoare la rectificarea bugetului asigurarilor sociale pe anul 2020 au fost publicate, vineri, in Monitorul Oficial. Guvernul a adoptat miercuri cele doua ordonante, luand in considerare noile date economice…

- Guvernul va aproba azi rectificarea bugetara. Bonusurile pentru medici și banii pentru carantina, printre subiectele ședinței. Guvernul va aproba in sedinta de astazi ordonanta prin care personalul medical care ingrijeste bolnavi de COVID-19 va primi cate 500 de euro, lunar. Banii vor fi alocati din…

- A fost publicata in Monitorul Oficial o Ordonanta de Urgenta care modifica atat statutul cadrelor militare, cat si statutul politistului. Potrivit actului normativ, in timpul starii de urgenta, politistii pot fi delegati fara acordul.Ordonanta de urgenta integrala poate fi citita AICI! (.pdf)…

- ​​Ministerul Economiei a publicat un nou anunț în care precizeaza ca nu mai este nevoie de certificat de situații de urgența pentru a apela la șomajul tehnic suportat de stat și spune de ce acte ar fi nevoie. De precizat ca în OUG 30 scrie ca este nevoie, dar saptamâna trecuta Guvernul…

- Ministerul Finanțelor Publice anunța ca ordonanța 29, prin care Guvernul a adoptat mai multe masuri care vizeaza susținerea mediului de afaceri in contextul crizei provocate de coronavirus, a fost publicata sambata in Monitorul Oficial.

- HAI LA VOT!… Guvernul a trimis vineri la Monitorul Oficial ordonanta de urgenta privind organizarea alegerilor anticipate. Ordonanta de Urgenta prevede ca votarea in tara, in cazul anticipatelor, se va desfasura intr-o singura zi, duminica, iar in diaspora de-a lungul a trei zile – vineri, sambata,…

- Ordonanta de urgenta privind accesul pacientilor la servicii medicale indiferent de furnizori, publici sau privati, a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial. Documentul a fost aprobat in sedinta de Guvern din 4 februarie. Dupa adoptarea proiectului de OUG, seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel…