Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT cere arestarea lui Vlad Obu, influencer și apropiat al fraților Andrew și Tristan Tate. Barbatul este acuzat de trafic de persoane. La perchezitii, anchetatorii au gasit zeci de telefoane si mai multe documente de interes pentru dosar, trei masini fiind puse sub sechestru.

- Dinu Maxer face ce face și ajunge, din nou, in atenția publicului. Dupa ce s-a aflat ca ar avea o relație cu o alta femeie, toata lumea a fost cu ochii ațintiți asupra lui. De aceasta data, artistul a vorbit despre ce se intampla in viața lui, dar a și inceput seria dezvaluirilor, spunand cine a fost…

- Incidentul petrecut la o școala din Belgrad a șocat intrega Europa. Un elev in varsta de 14 ani a furat arma tatalui sau și a deschis focul in instituția de invațamant omorand paznicul și cel puțin opt copii. Printre micuții care au cazut victime colegului lor se afla și o fetița in varsta de 13 ani,…

- Andrew și Tristan Tate au avut parte de prima ieșire, la doar zece zile in care au fost obligati sa stea in arest la domiciliu, chiar in aceasta dimineața, cei doi milionari au parasit vila de lux pe care o dețin pentru a face o npoua vizita la sediul DIICOT. Dupa ce AU FOST acuzati de trafic de persoane…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri ca fratii Andrew si Tristan Tate sa fie eliberati din arest preventiv, urmand ca ei sa fie plasati in arest la domiciliu pe o perioada de 30 de zile, in dosarul in care sunt cercetati pentru constituire a unui grup infractional organizat,

- Numele lui a fost pe buzele tututor, asta dupa ce s-a considerat ca el ar fi fost complicele fraților Tate. Vlad Obu, mana dreapta a lui Andrew și Tristan Tate a oferit un interviu, in exclusivitate pentru Antena Stars. Acesta a precizat cum a ajuns sa ii cunoasca oe cei doi frați care se afla și acum…