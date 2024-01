Schema de plafonare a facturilor la gaze și electricitate a costat statul roman pana acum circa 23,5 miliarde de lei, iar, pentru acest an, vor mai fi scoase din bugetul de stat alte 3 miliarde de lei, a afirmat vicepreședintele Autoritații Naționale de Reglementare in Energie, Gabriel Andronache. El spune ca piața s-a echilibrat și ar trebui sa inceapa tranzacții pe bursa din a doua parte a acestui an, urmand sa se renunțe de tot la schema de plafonare la 1 aprilie 2025.