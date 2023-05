Stiri pe aceeasi tema

- Este un loc superb, de poveste, unde poti petrece momente de neuitat alaturi gasca de prieteni, de familie si sau cu colegii de munca, intr-un teambuilding. Ce are special aceasta cabana? Piscina incalzita, jacuzzi, living mare, cu open space si o terasa generoasa, unde puteti petrece timp de calitate…

- „Am depus o contestație. M-am dus acolo și am predat-o. Mi-au spus ca va dura pana sa imi raspunda. Intre timp, Moculescu și-a dat arama pe fața și a facut o greșeala. A destainuit ca, de fapt, eu am fost pedepsit. Și, anume, pentru faptul ca, in '77, cand am plecat din țara, Sergiu Nicolaescu m-a scos…

- In anul 1930, in iunie, intr-o vara calduța și tihnita, cum erau odata verile din București, se deschidea cu mare pompa „Bazinul cu valuri maritime” de la Palatul Lido de pe Magheru, in inima Micului Paris. Evenimentul a fost senzația acelei veri. „Lido, cea mai frumoasa podoaba a Bucureștiului”, titrau…

- O romanca a primit un cadou de 10.000 de euro cu ocazia Zilei Femeii. Cu ocazia zilelor de Marțișor și Ziua Internaționala a Femeii, piața de cadouri a crescut cu 64% in perioada 1-8 martie 2023 comparativ cu aceeași perioada de anul trecut, arata o analiza realizata de Limitless Agency, potrivit…

- Presedintele Romaniei a vizitat ”Țara Soarelui Rasare”, la invitația imparatului Japoniei, iar deplasarea s-a facut cu un avion inchiriat, care a costat 350.000 de euro.Klaus Iohannis a plecat de la Sibiu cu un adevarat hotel zburator, dupa ce Romania nu mai are avion oficial pentru sefi de stat de…

- Dorian Popa, in varsta de 34 de ani, a dezvaluit ce venituri lunare are, dar și ce achiziție vrea sa faca in viitorul apropiat. Artistul este unul dintre cei mai apreciați vloggeri din Romania. „Fac 40.000 in cea mai proasta luna. Cea mai buna intre 70.000 și 80.000 de mii de euro. Sa moara dușmanii!”,…

- Dan Diaconescu a anuntat ieri la Romania TV ca va intra in somaj atat el, cat si cei 319 angajati ai OTV, dupa ce postul de televiziune a ramas fara licenta. “Nu stiu ce ajutor de somaj o sa primesc. Ponta m-a bagat in somaj si tot el trebuie sa-mi d...

- Ministrul Energiei Virgil Popescu a discutat cu toti marii importatori care activeaza in tara noastra si a primit asigurari ca fiecare companie si-a diversificat din timp sursele de aprovizionare, in contextul embargoului produselor petroliere provenite din Rusia, conform pachetului european de sactiuni.…