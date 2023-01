Consilierul de stat Madalina Turza a anuntat, vineri, ca, pana acum, in Romania au fost alocate 565 de milioane euro pentru gestionarea crizei umanitare a refugiatilor ucraineni, iar 200 de milioane euro au venit de la parteneri internationali. „Tot acest efort umanitar si de coordonare si raspuns are in spate si o cifra care vine […] The post Cat a alocat Romania pentru gestionarea crizei umanitare a refugiatilor ucraineni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .