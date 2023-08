Calendar ortodox 16 august 2023. Ce sarbatoare este miercuri?

In aceasta luna, in ziua a saisprezecea, pomenirea aducerii Icoanei celei nefacute de mana a Domnului Dumnezeu si Mantuitorului nostru Iisus Hristos, din cetatea Edesei, in pazita de Dumnezeu imparateasa cetatilor a Constantinopolului. Facand multe minuni Domnul si marele Dumnezeu… [citeste mai departe]