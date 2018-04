Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, de la ora 20:00, o admiratoare declarata a lui Catalin Scarlatescu se intoarce in platou pentru a-și lua revanșa, dupa ce a fost eliminata in sezonul trecut inainte de formarea echipelor. Denisa Voicu va dezvalui ce a invațat din prima sa incercare la bancul de lucru, marturisind…

- Catalin Scarlatescu este unul dintre cei mai curtati barbati din showbiz. Cum ceilalti doi chefi, Sorin Bontea si Florin Dumitrescu, sunt casatoriti, toate concurentele singure care vin la "Chefi la Cutite" sunt atrase de simpaticul chef.

- Chefii se intorc la Antena 1 cu forte proaspete, chef de distractie si noi talente pe care le-au dobandit in vacanta. Incepe sezonul cinci al emisiunii Chefi la Cutite si se anunta deja a fi unul cu cantec. Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu si Florin Dumitrescu se intrec in note muzicale, in timp ce…

- Sezonul cinci al show-ului culinar „Chefi la cutite“, care va avea premiera in aceasta seara la Antena 1, este construit in jurul povestilor celor ce trec pragul bucatariei pentru a-i convinge pe cei trei bucatari-sefi ca merita sa faca parte din echipele lor.

- Catalin Scarlatescu face drob dupa rețeta bunicii sale in fiecare an, de Paște. E rețeta pe care o prețuiește cel mai mult, de aceea a și impartașit-o cu noi, pentru ca vrea sa se bucure de gustul minunat al acestui preparat cat mai multa lume. “Bunica Amalia era cea mai blanda persoana pe care am cunoscut-o…

- Chef Bontea, surpriza inedita pentru un fan de 12 ani pe platourile de filmare ,,Chefi la cuțite”. Filmarile pentru cel de-al cincelea sezon sunt in plina desfașurare și de la o zi la alta concurenții vin cu noi surprize pentru jurați. Cu toate acestea, chefii iși fac și ei timp sa-i surprinda pe…

- Marius Baldovin s-a inscris la selecțiile ”Chefi la cuțite” și s-a prezentat vineri și sambata pentru cele doua probe, interviul și indemanarea. Numai ca a ieșit scandal mare acolo, dupa ce cantarețul a terminat proba practica. El spune ca a fost luat peste picior de cei trei chefi, Catalin Scarlatescu,…

- Ultimul sezon a restabilit ordinea in clasament, iar caștigul lui chef Sorin Bontea ii face pe ceilalți doi chefi, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, sa iși modifice strategia in prima etapa de cautari a unor ucenici talentați. Pe site-ul casting.a1.ro/chefilacutite/ toți cei care care vor…