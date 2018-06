CASTIGATOR "THE FOUR - Cei 4": Publicul a decis cine pleacă acasă cu marele premiu CASTIGATOR "THE FOUR - Cei 4": Alexandra Crisan a castigat duelul final cu Marcel Rosca. CASTIGATOR "THE FOUR- cei 4". Fiecare artist care dorește sa aiba un loc in industria muzicala și sa il și pastreze are nevoie nu doar de talent și de un munte de voința, ci și de susținerea necesara. Tocmai de aceea, marele premiu ”The Four – Cei 4” nu este o suma de bani, ci caștigatorul va ”lua acasa” o intreaga echipa de specialiști din diferite domenii care ii va dedica timpul, resursele și toata experiența caștigata de-a lungul anilor petrecuți in industrie. Astfel, marele premiu ”The Four… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

