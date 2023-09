Castelul Peleș, pe autobuzele din Paris! V. Stoica O fotografie a Castelului Peleș este folosita pentru promovarea imaginii Romaniei, autocolante cu unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din țara aflandu-se in aceasta perioada pe autobuzele din Capitala Franței. Este o campanie derulata de ministerul condus de prahoveanul Radu Oprea. ”Daca veți merge prin Paris in perioada 6 – 26 septembrie, probabil ca veți fi surprinși de faptul ca pe autobuzele turistice și pe multe panouri publicitare scrie Romania. Este vorba despre o campanie publicitara care are ca scop atragerea de turiști straini in Romania. Franța face parte din… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

