- Relația noastra, ca organizație politica județeana, cu „centrul”, a avut intotdeauna un trecut solid și va avea un viitor pe masura, indiferent de cine și-a facut, mai bine sau mai rau, treaba ca președinte al PNL, de la București. In Alba, sunt puțini cei care s-au visat sarind pe „trambulina meritelor”…

- Potrivit meteorologilor, in intervalul 01 mai, ora 21:00 – 02 mai, ora 21:00 vor fi perioade de timp in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata; in cursul nopții de sambata spre duminica (01/02) indeosebi in nord-vestul, centrul țarii și local in sud și sud-est, iar duminica (02 mai) in regiunile…

- Irinel Columbeanu, marire și decadere. Afaceristul pare ca s-a impacat cu viața la bloc. Ieri dadea tonul petrecerilor in high life, astazi, bea bere la doza și cafea la plic. Lovit de ghinionul in afaceri, fostul excentric Irinel Columbeanu s-a adaptat vieții, de locatar la bloc și invața sa traiasca…

- Sfantul Ilie Iorest Sfantul Ierarh Iorest s-a nascut in Transilvania, din parinti ortodocsi, primind la botez numele de Ilie. A invatat carte la Manastirea Putna, unde a deprins si mestesugul scrierii frumoase si al zugravirii icoanelor si unde si-a agonisit un bun inceput de viata calugareasca…

- Colectia primului ziar in limba romana, nascut in casa lui Andrei Muresanu (sau Muresianu), autorul versurilor imnului national „Desteapta-te, romane“, a fost la un pas sa fie distrusa, atunci cand publicatia si-a inchis portile, in iunie 2009. Muzeografii de la „Casa Muresenilor” au depus eforturi…

- Meteo. Dupa cateva zile de vreme calda, temperaturile scad și vor fi maxime cuprinse intre 0 - 8 grade, mai scazute la munte, anunța meteorologii in prognoza pentru urmatoarele doua saptamani. Din 16 aprilie se incalzește din nou.Meteo. Cum va fi vremea in Transilvania?In intervalul 12 - 15 aprilie,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis avertizare COD GALBEN, fenomenele prognozate fiind ninsorile si viscolul, pentru zona montana a judetului. Intervalul de valabilitate este cuprins intre 3 aprilie, ora 18:00-5 aprilie, ora 10:00. “In intervalul menționat, in zona Carpaților Meridionali…