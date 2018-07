Casiera AquaCaras a fost sparta. Seiful furat cu totul! „Nu doar ca a fost spart seiful, ci a fost furat cu totul. Din fericire, sumele mari de bani au fost depuse miercuri in banca, doar incasarea de la un administrator de bloc a ramas acolo, adica in jur de 7000 de lei. Este ingrijorator acest lucru pentru ca am avut acolo sistem de alarma si supraveghere. Vreau sa va spun ca au furat si sirena cu totul. Este imposibil asa ceva“, ne-a spus Nicolae-Miu Ciobanu, seful AquaCaras. Directorul operatorului de apa ne-a mai precizat ca Politia a fost la fata locului, se fac cercetari. Se pare ca exista infractori specializati in astfel de furturi,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

