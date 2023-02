Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Turcan a anunțat ca guvernul Ciuca va restitui pensionarilor banii reținuți pentru contribuția de asigurari de sanatate, precizand in acest sens decizia de neconstituționalitate a CCR.

- Categoriile de pensionari care vor primi pensii mai mari in februarie. Se restituie contribuțiile la sanatate reținute ilegal Daniel Baciu, presedintele Casei de Pensii, a explicat ce categorie de pensionari vor primi incepand cu 1 februarie pensii mai mari cu 10%. Se tiparesc noile taloane care vor…

- Guvernul urmeaza sa stabileasca modalitatile de restituire a sumelor retinute cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate persoanelor cu pensii mai mari de 4.000 de lei, in luna ianuarie. Secretariatul General al Guvernului recomanda Executivului sa adopte o ordonanta de urgenta care sa…

- FAULTAȚI… In luna ianuarie, cateva sute de pensionari din județul Vaslui vor primi pensii mai mici decat merita. Neplacerile provocate acestora au loc dintr-o eroare facuta la nivel național, pe care ministrul Muncii, Marius Budai, a promis ca o va corecta in cel mai scurt timp. Concret, Curtea Constituționala…

- N. D. Anul 2023 aduce noi reglementari și in programul ce vizeaza compensarea prețului de referința al medicamentelor pentru anumite categorii de persoane. Astfel, Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) Prahova, prin intermediul unui comunicat de presa, a ținut sa informeze furnizorii de servicii medicale…

- Este vestea momentului pentru sute de mii de pensionari! Este oficial: Acești pensionari vor avea parte de o creștere semnificativa a pensiei. IMPORTANT! Noile masuri ii vizeaza direct pe toți cei care se incadreaza in anumite categorii. Citește mai multe AICI - Noile modificari efectuate de Guvern…

- 18 angajați ai Casei de Pensii din Alba s-au ocupat de procesul de digitalizare: Peste 61.000 de dosare au fost introduse in baza de date 18 angajați ai Casei de Pensii din Alba s-au ocupat de procesul de digitalizare: Peste 61.000 de dosare au fost introduse in baza de date In luna august a anului…

- In luna ianuarie 2022, valoarea pensiei minime a crescut la 1.000 de lei, oamenii fiind nevoiți sa traiasca cu 33 de lei pe zi chiar și dupa 40 de ani de munca. In nordul tarii oamenii au pensii agricole, adica pensii de CAP. Acesta este cazul si lui Nea Petrea si a lui tanti Ana din comuna Lunca,…