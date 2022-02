Casele de pariuri spun ce șanse au Zdubii la Eurovision 2022 Formația Zdob și Zdub și Orchestra Fraților Advahov se pare ca nu se prea bucura de popularitate. Cele mai mari case de pariuri din lume deja au anunțat primele rezultate preliminare din cadrul concursului Eurovision, transmite stiri.md. Potrivit eurovisionworld.com, cele mai multe pariuri au fost facute in favoarea reprezentaților din Italia - 15%. Pe al doilea loc se afla Polonia - 8%. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

