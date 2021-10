Stiri pe aceeasi tema

- Comportamentul SUA in afacerea submarinelor este "iritant si deceptionant", a declarat marti ministrul german al afacerilor externe Heiko Maas, pe marginea Adunarii Generale a ONU, relateaza AFP. "Pot intelege furia prietenilor nostri francezi (...) ceea ce s-a decis - si modul in care s-a…

- Temându-se de un aflux migrator în Europa comparabil cu cel din 2015, miniștrii de interne ai UE, reuniți marți la Bruxelles, se bazeaza pe țarile vecine cu Afganistanul pentru a-i ține pe refugiații care fug din talibani în regiune, potrivit AFP."Trebuie sa lucram la nivel…

- Secretarul de stat francez pentru afaceri europene a reiterat joi ca din partea Frantei nu va exista "nicio recunoastere" si "nicio întelegere" pentru regimul taliban de la Kabul si a declarat ca "procesul politic" în curs trebuie continuat, informeaza AFP și…

- Aproape 600 de migranti au traversat saptamâna aceasta Canalul Mânecii într-o singura zi, ceea ce reprezinta un nou record, relateaza sâmbata dpa, citând asociatii umanitare si presa britanica.Joi, cel putin 592 de migranti au dus la bun sfârsit calatoria periculoasa…

- Mastile sanitare devin iarasi obligatorii in Franta, inclusiv in exterior, in stațiunile turistice, dupa creșterea alarmanta a numarului de infectari cu varianta Delta a coronavirusului. Masuri și mai drastice sunt luate in Franța, in ciuda protestelor de saptamana trecuta de la Paris impotriva vaccinarii…

- Ministrul francez al muncii a indicat faptul ca un salariat din Franta va putea fi concediat daca nu prezinta un permis sanitar de Covid-19. Asta dupa ce duminica legislativul francez a votat in favoarea unei controversate extinderi a folosirii respectivului permis. „Salariatii nu trebuie lasati sa…

- Ministrul israelian al apararii, Benny Gantz, se va deplasa miercuri la Paris pentru a 'informa' autoritatile franceze referitor la ultimele evolutii legate de NSO, societatea de securitate cibernetica israeliana al carei software Pegasus este suspectat ca ar fi fost utilizat inclusiv pentru…

- Ministrul francez de Interne, Gerald Darmanin, le-a cerut prefecților sa mențina un nivel crescut de vigilența in aceasta vara. A doua zi dupa adoptarea unui proiect de lege pentru consolidarea masurilor antiteroriste, ministrul francez de Interne, Gerald Darmanin, le-a cerut prefecților sa dea dovada…