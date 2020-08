Cascadorii neintentionate pe DN39. O masina a zburat“ in afara partii carosabile (galerie foto si video)

Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Un telefon la 112 raporta un accident produs sambata, la orele pranzului, pe DN 58, langa RAR, unde un microbuz s-a rasturnat in afara parții carosabile! Salvatorii ajunși la fața locului i-au gasit cei trei ocupanți ai microbuzului in afara vehiculului, iar oamenii nu aveau nevoie de ingrijiri…

- In cursul serii trecute a avut loc un accident rutier in care un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile pe A1, in zona localitații Oarja. Pompierii au intervenit cu o autospeciala de intervenție, o autospeciala de descarcerare și o ambulanța SMURD de prim ajutor calificat, plus un echipaj…

- O mașina a ieșit in afara parții carosabile, pe Calea Torontalului, in Timișoara, in aceasta dimineața, in urma impactului cu un alt autoturism, Doua persoane au fost transportate la spital. In accident au fost implicate doua autoturisme. O mașina in care se aflau doua persoane a ieșit in afara parții…

- Ziarul Unirea FOTO| Accident la Blandiana: Un șofer s-a rasturnat cu mașina in afara parții carosabile Un accident rutier a avut loc miercuri, in jurul orei 10.30, pe raza localitații Blandiana. Un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile. Din primele informații, este vorba despre o ieșire…

- Astazi, ora 14.53, am fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul ca pe DN 2 D, la intrare in localitatea Bolotești, conducatorul unui autoturism ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și s-a rasturnat in afara parții carosabile. In acest moment polițiștii se deplaseaza la fața locului,…

- Accident mortal in Teleorman. Din primele date, oamenii legii au fost sesizați prin numarul unic de urgența 112 despre faptul ca o mașina este abandonata in afara parții carosabile, in apropierea comunei Furculești. La fața locului, polițiștii au gasit atat mașina, transformata intr-un morman de…