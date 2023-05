Stiri pe aceeasi tema

- INCENDIU… Pericol in trafic, la o ora de varf. Marți dimineața, o mașina a luat foc pe principalul bulevard din municipiul Vaslui. Din fericire, nu au fost inregistrate victime. Incidentul a avut loc pe strada Ștefan cel Mare, in zona Teoclinik. Pompierii au intervenit prompt, iar in urma cu puțin…

- In ultima vreme au circulat pe internet cateva video-uri filmate prin oraș, in care un adolescent lovește cu brutalitate un om in varsta și un copil ce ieșea de la școala. Scene incredibile pe strazile Iașului, oamenii sunt ingrijorați pentru siguranța lor. Din videoclipuri se observa clar ca tanarul…

- Vicepresedintele USR Dan Barna a fost acrosat de o masina in Capitala, vineri seara, in timp ce traversa strada pe o trotineta electrica, insa urmarile incidentului nu sunt grave. „Pentru ca au aparut mai multe informatii pe surse: in aceasta dupa-amiaza, am fost implicat intr-un incident rutier, am…

- ULTIMA ORA… Circulația a fost blocata, timp de mai multe minute, pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Vaslui dupa ce o mașina de tip “școala” s-a defectat in mijlocul strazii. Pentru remediera problemei s-au adunat aproximativ 8 persoane mai ales ca, in spatele mașini defecte incepuse sa se formeze…

- NOROCOS DE 8 MARTIE!… Un barbat de circa 66 de ani, din zona comunei Ciocani, satul Cring, a ajuns in urma cu o ora in șanț cu mașina proprietate personala, unde s-a rasturnat, ramanand blocat in autoturism. Pompierii au ajuns rapid la fața locului, au gasit mașina rasturnata, cu ușile blocate și au…

- LOVITURA FULGER… S-a dus sa livreze o comanda, iar cand s-a intors in locul unde-și lasase parcata mașina, nu a mai gasit-o. Vorbim de angajatul unui restaurant din Vaslui, care nu a crezut nici in ruptul capului ca poate fi victima unui asemenea furt. Era atat de convins ca Vasluiul e un oraș sigur,…

- ULTIMA ORA… Pompierii vasluieni au fost silicitați sa intervina pentru acordarea de asistența in cazul unui accident rutier petrecut pe raza localitații Solești. La fața locului s-a deplasat o autospeciala echipata cu modul pentru descarcerare și o ambulanța. Din primele informații, in accident sunt…