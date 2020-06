Stiri pe aceeasi tema

- Cascada Bigar din judetul Caras-Severin, desemnata de revista The World Geography drept cea mai frumoasa cascada din lume, este in pericol din cauza viiturilor, intrucat muschiul mereu verde care o acopera ar putea fi distrus de apele involburate.

- Romanii care s-au intors recent acasa au publicat pe Facebook o filmare facuta in timpul transportului catre un centru de carantina din Romaniam mai precis de la vama Nadlac spre județul Caraș Severin, via Timișoara. Potrivit ordonanțelor militare emise in timpul starii de urgența in Romania, toți…

- Convoiul a ajuns joi dimineata la punctul de trecere a frontierei Leușeni, de unde, dupa salutul de intampinare a delegației romane, si-a continuat drumul spre Chișinau. Din imaginile postate pe Facebook se poate vedea cum convoiul romanesc a fost intampinat de unioniști cu drapele la vama. Citeste…

- Chipul reconstituit de cercetatorii de la o celebra firma de reconstrucții antropologice, Kennis&Kennis, il infațișeaza pe primul roman, cu trasaturi altele decat ni le inchipuiam. Istoria lui ”Ion de la Anina ”, incepe cu mult inainte erei noastre, osemintele acestuia fiind descoperite in momentul…