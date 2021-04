Stiri pe aceeasi tema

- David, un baiețel in varsta de 6 ani, are nevoie de ajutorul nostru. La varsta de 3 ani acesta a fost diagnosticat cu TSA (tulburare de spectru autist), diagnostic caruia i-au fost adăugate multe alte diagnostice legate de cel principal. Nu vorbește încă, dar reușește să rostească câteva silabe…

- Una dintre cele mai simpatice foste concurente de la „Bravo, ai stil”, solista Theo Rose, pe numele ei adevarat Teodora Maria Diaconu, face muzica din placere și este pe val. Iar de ceva timp se iubește cu Alex, nepotul celebrului Nea Marin, cu care se ințelege de minune, noteaza click.ro. „Alex e nepotul…

- In loc sa saraceasca, precum majoritatea artiștilor, Denisa Tanase de la Bambi și iubitul ei, afaceristul Mircea Branzei, s-au imbogațit in pandemie, noteaza click.ro. Afacerea cu parfumuri le merge ca pe roate (au deschis un magazin pana și la Viena) și, mai nou, și-au cumparat doua imobile in Dubai.…

- Sir Anthony Hopkins, in varsta de 83 de ani, a devenit cea mai in varsta persoana nominalizata la Oscar la categoria ‘Cel mai bun actor’, pentru prestația sa din ‘The Father’, informeaza contactmusic.com. El „se va lupta” pentru aceasta distincție cu Riz Ahmed (‘Sound of Metal’), regretatul Chadwick…

- În vremurile demult apuse, dragostea aducea cu sine casatoria. Mireasa era obligata sa ofere daruri socrilor, cumnatilor si nasilor, daruri trecute întotdeauna în foaia de zestre. Ele erau puse în „bohcealâcuri" speciale si daruite în ziua nuntii. Fiecare…

- Un barbat in varsta de 47 de ani din municipiul Campulung Moldovenesc, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 175 B de pe raza com. Pojorata, din direcția masivul Rarau – centrul comunei Pojorita (DN17), a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a rasturnat. In urma producerii accidentului…

- Primarul de Adincata, Viorel Cucu, este programat pe 15 martie, la ora 09.00, la Spitalul Județean Suceava, pentru vaccinare anti-COVID. Cea de-a doua doza ii va fi administrata in data de 4 aprilie. Viorel Cucu a mai declarat, la Radio Top, ca 75% dintre angajații Primariei Adincata se vor vaccina…