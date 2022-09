Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a explicat, luni, la Digi24, declaratia facuta in weekend la Scoala de Vara a TNL, cand se-a recomandat tinerilor liberali sa priveasca cu rezerva „retorica de la Bruxelles” in ceea ce priveste problemele cu care se confrunta Europa in contextul crizei energetice.…

- In toamna anului 1940, imediat dupa intrarea in vigoare a Diktatului de la Viena, care prevedea cedarea Ardealului de Nord catre Ungaria horthysta, in mai multe localitați din aceasta parte a Romaniei trupele maghiare au ucis sute de romani, printre cele mai cunoscute fiind masacrele de la Treznea,…

- Primarul din Uvalde a anunțat ca școala unde 19 copii și doi profesori au fost uciși intr-un atac armat comis de un tanar de 18 ani se va demola, context in care parinții se intreaba cum va arata noua școala, iar in societate se contureaza o noua dezbatere: sunt școlile-fortareața o soluție?

- Aproape 300 de tineri au depus, vineri, juramantul, la Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila "Pavel Zaganescu" de la Boldesti Scaeni, la ceremonie participand seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Curtea Suprema a SUA, de orientare conservatoare, a extins și mai mult locul religiei in școlile publice, anuland concedierea unui antrenor de fotbal care s-a rugat pe teren. La trei zile dupa ce a anulat dreptul la avort, cei șase judecatori conservatori, impotriva avizului celor trei colegi progresiști,…

- Inspectoratul Școlar Județean Cluj anunța organizarea unei noi sesiuni a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct in unitațile de invațamant preuniversitar de stat din județul Cluj.

- Au fost publicate rezultatele obtinute de elevi la Evaluarea Nationala.Rezultatele pot fi studiate aiciPotrivit acestor rezultate in judetul Constanta sunt 6 medii de 10. Este vorba despre elevi de la SCOALA GIMNAZIALA rsquo;MIRCEA ELIADErsquo; CERNAVODA, COLEGIUL NATIONAL rsquo;MIRCEA CEL BATRANrsquo;…