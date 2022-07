Stiri pe aceeasi tema

- O expozitie dedicata preotului doctor Vasile Lucaciu, personalitate care a militat pentru drepturile romanilor din Transilvania aflata sub imperiul austro-ungar, va fi deschisa publicului si turistilor pe durata verii, a informat, marti, administratia Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Maramures.…

- PER solicita premierului Nicolae Ciuca sa declare public stategia statului roman vis-a-vis de programul de investitii si dezvoltare economica ale Ungariei in Transilvania, dupa declaratiile recente ale lui Peter Szijjarto, ministrul ungar al Afacerilor Externe si al Comertului Exterior, privind continuitatea…

- Viceprim-ministrul Kelemen Hunor atrage atenția ca statul roman nu mai controleaza ceea ce inseamna industria de petrol. El a facut o comparație cu Ungaria, unde statul deține industria și in acest fel poate reduce mai ușor prețul la combustibili. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Marius Pașcan, prim-vicepreședintele PMP, a acuzat statul ungar ca preia in mod consecvent atribuții ale statului roman in Ardeal. „Cu UDMR la guvernare, Ungaria cauta sa obțina de fapt pe termen lung controlul administrativ, economic, educațional, cultural in Transilvania”, a declarat fostul deputat…

- Inotatorul roman David Popovici, devenit deja legenda in natația mondiala, a facut primele declarații dupa ce a caștiagat medalia de aur și a devenit campion mondial și la 100 m liber. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Inotatorul roman Robert Glinta s-a clasat pe locul 8, ultimul, in finala probei de 100 m spate, luni seara, la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Asociatia Nationala pentru Bauturi Racoritoare (ANBR), care reuneste producatori cu 15 fabrici pe plan local, sustine ca o eventuala crestere a TVA de la 9% la 19% doar pentru bauturi racoritoare il va afecta in primul rand pe consumatorul roman si va cauza o crestere si mai mare a inflatiei, relateaza…

- Liderul deputatilor AUR, George Simion, a declarat, marti, ca legea offshore este foarte importanta si nu intelege graba cu care actul normativ este trecut prin Parlament, beneficiarul gazelor din Marea Neagra fiind o companie de stat, dar nu a statului roman, ci a celui austriac. Fii la curent…