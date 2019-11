Stiri pe aceeasi tema

- La ședința extraordinara a Consiliului Local din 31 octombrie 2019, in cadrul rectificarii bugetare s-a aprobat alocarea a 30.000 lei pentru realizarea unui studiu istoric arhitectural și a fișei analitice de inventariere pentru Capela Hernea. Aceste documente vor sta la baza declararii acestui obiectiv…

- ''Monstrul'' de 64 de metri - cu o lungime mai mare decat inaltimea Turnului din Pisa - a fost descoperit anul trecut, in preajma Craciunului, sub esplanada din orasul Sidmouth situat in Devon. O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Exeter a desfasurat o ''autopsie'' amanuntita a continutului…

- O biserica -monument istoric, dintr-o localitate din Alba, a fost la un pas sa fie mistuita de flacari. Un incendiu puternic, izbucnit in urma unui scurtcircuit, a cuprins turla lacasului de cult si a fost greu de controlat. Clopotnita si scarile care duceau in turn au fost distruse.

- NECAZ…Trimis in judecata, la plangerea Directiei Judetene pentru Cultura Vaslui (DJCV) si dupa sesizarea politistilor Serviciului de Investigatii Criminale Vaslui, staretul Vichentie de la manastirea Rafaila a dat de necaz. Si asta dupa ce acesta a efectuat cateva lucrari de reparatii ale lacasului…

- Aflata chiar langa Vila Florica, leaganul Bratienilor, Biserica Sf. Ioan Botezatorul a ajuns depozit de materiale de constructii din cauza unor lucrari ilegale. In Biserica Bratienilor s-a turnat ilegal o sapa de beton, insa lucrarile au fost oprite dupa ce mai multi credinciosi au sesizat autoritatile.

- Cinci licitații și nici macar o singura firma interesata. Bani europeni in pericol de a fi pierduți. Și posibile soluții pentru ca un obiectiv din nordul județului sa devina ce a fost și, poate, mai mult decat atat. Un istoric de arta și un arhitect schimba viziunea și propun o alta abordare.

- Este vorba despre linia Oravita-Anina. Desi este comparabil cu Semmeringul din Austria, traseul a fost dat uitarii de autoritati, mai ales dupa inchiderea minelor din Muntii Aninei. Totusi, calea ferata ii atrage pe turisti, chiar daca zona nu este promovata deloc.

- Zalaul este, din pacate, un oraș care nu se poate mandri cu prea multe fantani arteziene decorative. In afara de ansamblul ce cuprinde trei fantani din Parcul central, dintre care cea de la intrare, deși nu este spectaculoasa, aduce un plus de imagine centrului municipiului, la acest capitol ramanem…