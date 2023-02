Stiri pe aceeasi tema

- In decembrie 2022, „Moldovagaz” a procurat de la „Energocom” circa 96 de milioane de metri cubi de gaze, la prețul de 1183 de dolari mia de metri cubi (inclusiv TVA), anunța șeful „Moldovagaz”, Vadim Ceban. In consecința, costul achizițiilor de gaze s-a ridicat la 113,6 milioane dolari SUA, sau aproximativ…

- Un om de afaceri saudit a platit 2,6 milioane de dolari la o licitație pentru a cumpara un bilet la meciul amical in care se vor infrunta Lionel Messi si Cristiano Ronaldo. Prețul final este de zece ori mai mare decat prețul de pornire. Partida va avea loc joi, la Riad.

- Primarul capitalei, Ion Ceban, intreaba Guvernul de ce nu este revizuit la gaz, daca la bursa prețul e de 600 de dolari. „Noi continuam sa procuram 1000 de m³ cu un preț de pana la 1300 de dolari, iar prețul pentru 1 m3 ramane sa coste in factura aproape 30 de lei cu TVA”, afirma Ceban.

- Northrop Grumman Corp a prezentat noul bombardier “invizibil” B-21 Raider, primul dintr-o noua flota de bombardiere nucleare invizibile cu raza lunga de acțiune pentru Forțele Aeriene ale Statelor Unite.

- De Black Friday 2022 , pana luni, 14 noiembrie, la ora 00:00, SAGA pune in vanzare o cantitate limitata de bilete pentru cea de-a treia ediție a festivalului. In plus, SAGA 2023 pune in vanzare bilete reduse. Plus biletul de 1 milion de dolari, redus! De vineri, 11 noiembrie, de la miezul nopții și…

- La tranzacția zilei de ieri, 11 noiembrie, petrolul Brent a ajuns la 95,50 dolari pe baril pe piețele internaționale. Prețul a incheiat ziua cu 1,95% fața de data de inchidere și a devenit 95,50 dolari. Creșterea prețurilor s-a datorat faptului ca datele privind inflația pentru luna octombrie in SUA,…

- Cat costa cea mai scumpa pereche de incalțaminte din lume. Cea mai scumpa pereche de incalțaminte din lume nu este una sport. Este vorba despre Passion Diamond Shoes, a caror valoare este de 17 milioane de dolari. Ce au atat de special acești pantofi? Brandul de moda Jada Dubai, cu sediul in Emiratele…

- Alex Jones, proprietarul site-ului de internet Infowars si promotor al unei teorii a conspiratiei, a fost condamnat joi de o instanta americana la plata a inca 473 de milioane de dolari pentru familiile victimelor masacrului de la scoala Sandy Hook.