- Casele din Cluj au ajuns la prețuri amețitoare, chiar și pentru occidentali. Locuințele din cartierul Andrei Mureșanu au ajuns la un milion de euro sau chiar mai mult. Intrebarea este cine da acești bani?Clujenii au pornit o dezbatere pe aceasta tema, pornind de la anunțurile dintr-un ziar de mica publicitate. …

- O racheta nou-nouta a fost lansata luni din Florida, avand la bord primul modul spatial american care va incerca sa se plaseze pe Luna dupa o pauza de peste 50 de ani, dezvoltat de aceasta data de o companie privata, informeaza AFP. Racheta Vulcan Centaur a grupului industrial ULA, din care fac parte…

- Litoralul romanesc ofera alternative atractive celor care vor sa se relaxeze cu prilejul sarbatorilor de iarna, insa nu țin sa aiba parte de un decor hibernal și vor sa evite aglomerația din stațiunile montane.

- O clujeanca, aflata la plimbare prin cartierul Gheorgheni, a fost intampinata de o imagine absolut superba! Mai multe lebede, pluteau liniștite, alaturi de rațe, pe marginea Lacului 3. In Romania, lebada poate fi intalnita frecvent in Delta Dunarii si in unele balti din sudul tarii, migrand in sudul…

- Victor Manuel Rocha, ambasador in Bolivia intre 2000 și 2002, acum in varsta de 73 de ani, a fost inculpat luni pentru ca a spionat timp de „peste 40 de ani” Statele Unite in favoarea, a anuntat luni Departamentul american al Justitiei, relateaza AFP, potrivit News.ro.Acest scandal este „una dintre…

- ”Pistruiatul” este cel mai faimos film care s-a turnat la Cluj-Napoca, in 1973. Serialul ”Pistruiatul” (1973) a fost un serial apreciat inainte de 1978, avandu-l pe Sergiu Nicolaescu in rolul principal. Secvențele din exterior au fost realizate la Cluj si Oradea.In centrul Clujului s-a filmat in zona…

- O garsoniera de 33 de mp, de pe Calea Turzii, se vinde cu un preț absolut anormal. Locuința este la etajul 7 din 8 și prețul cert este de 2.700 de euro pe mp.”Va propunem spre vanzare o garsoniera situata pe Calea Turzii, Cluj-Napoca. Se afla la etajul 7/8 și are o suprafața utila de 33,3 mp plus o…