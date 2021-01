Casă de pe strada Râului, avariată a treia oară de o mașină Un tanar de 27 de ani, din Moțaței, este acuzat ca, deși nu are permis, a furat o mașina și a plecat la plimbare prin Craiova. A reușit sa ajunga pana pe strada Raului, unde a pierdut controlul direcției și a intrat intr-un imobil. Este vorba de o casa de la intersecția cu strada Bucovaț, avariata in mai multe randuri de autoturisme scapate de sub control. Potrivit oamenilor legii, accidentul a avut loc in noaptea de duminica spre luni, pe strada Raului din Craiova. ”Politisti din cadrul Biroului Rutier Craiova au fost sesizati cu privire la faptul ca pe strada Raului din Craiova s-a produs un… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

