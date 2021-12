Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Casei de Cultura a Municipiului Timișoara, Camelia Mingasson, a declarat ca instituția a pregatit pentru Revelion un spectacol inedit, așa cum a avut ocazia sa vada in Franța in urma cu cațiva ani. „Povestea celor doua piane” va avea ca protagoniști doi muzicieni timișoreni, Cari Tibor și…

- Casa de Cultura a Municipiului Timisoara doneaza cei 20 de braduti din Piata Libertatii timisorenilor care doresc sa-I planteze spatiile verzi sau gradinitele din cartiere. Inclusiv transportul este asigurat. Cei 20 de braduți din Piața Libertații vor fi puși la dispoziția timișorenilor care și-i doresc…

- In contextul in care Centrul pentru Cultura și Arta „Carmen Saeculare” a evacuat, dupa o somație, Centrul de Vaccinare amenajat de Primaria Piatra-Neamț in doua casuțe, a venit randul municipalitații sa dea replica. In cadrul conferinței de presa susținuta astazi, 7 decembrie, primarul Andrei Carabelea…

- Dragoș Moldovan, caștigatorul concursului Vocea Romaniei, apare in opereta Silvia, care va fi prezentata publicului joi, 2 decembrie, de la ora 19, pe scena din Piața Libertații, evenimentul find inclus in cadrul manifestarilor organizate cu ocazia Targului de Craciun organizat de Casa de Cultura a…

- Casa de Cultura a Municipiului Timișoara da startul inscrierilor la cea de-a XIV-a ediție a Targului de Craciun! Targul de Craciun are loc in perioada 1 decembrie 2021 – 17 ianuarie 2022, in Piața Victoriei și in Piața Libertații din Timișoara. In vederea derularii activitaților comerciale din cadrul…

