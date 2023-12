Stiri pe aceeasi tema

- Casa Unirea a deschis, luni, intr-o discreție totala primul sau magazin de tip cash &carry in cadrul complexului Doraly din Afumați. Evenimentul a avut loc in data de 18 decembrie la ora 12.00, in incinta Doraly, Pavilion X1, fara ca presa sa fie anunțata, cu unele excepții, ce-i drept. Dupa cate se…

- In data de 18 decembrie, familia Potra a inaugurat al treilea magazin de bijuterii Onyx in Zalau, situat la Bulevardul Mihai Viteazul, la parterul blocului A96. Primul magazin al Bijuteriei Onyx s-a deschis in aprilie 2003, in Zalau. De atunci piața a suferit numeroase modificari și transformari, iar…

- Lumea bogata și autentica a gusturilor grecești, unde fiecare produs spune o poveste despre tradiție, pasiune și soarele insorit al Greciei a ajuns și in Bacau! Greek Agora Georgios, situat pe strada Energiei, nr.32, este primul magazin din municipiu dedicat exclusiv produselor grecești, un colț al…

- „Nu regret votul dat, in mai multe randuri, pentru Maia Sandu. Eu regret enorm faptul ca președinta se crede in afara legii. Aproape tot ce a criticat cu vehemența atunci cand era in opoziție, azi deschis, demonstrativ, aplica in practica. Mandatul vostru nu e veșnic, timpul zboara, iar visul european…

- „Nu regret votul dat, in mai multe randuri, pentru Maia Sandu. Eu regret enorm faptul ca președinta se crede in afara legii. Aproape tot ce a criticat cu vehemența atunci cand era in opoziție, azi deschis, demonstrativ, aplica in practica. Mandatul vostru nu e veșnic, timpul zboara, iar visul european…

- Atunci cand aveți nevoie de piese auto pentru camioane și utilaje, anvelope, dar și vopsele auto profesionale, la prețuri rezonabile, noul magazin al Autolak Romania din Bistrița este cea mai buna varianta. Recent deschis, noul magazin al Autolak Romania – Bistrița, situat pe strada Primaverii, nr.…

- Un nou magazin Kaufland va fi construit in județul Alba, la Aiud. Construcția spațiului comercial de tip hipermarket va fi amplasata pe strada Transilvaniei, nr. 156A, din Municipiu. A fost solicitata emiterea acordului de mediu din partea APM Alba. Conceptul de funcționare al complexului comercial…

- Astazi, 21 septembrie, va fi lansat Centrul de Promovare a Sanatații din Brașov, pentru romani si ucraineni, transmite Crucea Rosie Filiala Brasov.Crucea Rosie Filiala Brasov anunta lansarea Centrului de Promovare a Sanatații joi,21 septembrieProiectul isi propune sa aduca servicii medicale primare…