Casă de brokeraj: Giganţii IT se pregătesc să achiziţioneze…

”Bursele internationale ofera o varietate de companii producatoare de jocuri video, console, servicii asociate, pentru toate gamele de varsta. Iar performantele unora dintre ele, alaturi de perspectivele pe termen lung, creeaza dorinte de expansiune pentru firmele cu resurse financiare. Potrivit unor informatii recente (CTFN), companii cu o valoare de piata sub 20 de miliarde de dolari ar putea fi tinte de preluare pentru giganti precum Microsoft, Sony sau Tencent. Intre numele posibil vizate s-ar putea afla Zynga, Ubisoft sau Take Two. Interesate de o eventuala preluare a acestora ar fi si dezvoltatorii…