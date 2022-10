Stiri pe aceeasi tema

- Pe litoral a inceput sezonul vacanțelor prin pachetele early booking. Prețurile pot fi, in perioada aceasta, mai mici chiar și cu 50 la suta decat in timpul sezonului, daca rezervarile sunt facute din timp.Daca in timpul sezonului, o camera pe litoral putea sa ajunga la 300 de lei pe noapte sau chiar…

- Dupa valul de romani care iau drumul strainatații in speranța unui stil de viața mai bun, romanii deja stabiliți acolo au inceput sa le arate și o alta realitate a țarilor pe care le aleg. Dupa romanul care a devenit viral pe Tik Tok dupa ce a publicat un videoclip in care le arata oamenilor cum sta…

- Suntem intr-un an de criza, din mai toate punctele de vedere. Cu toate astea, sectorul rezidențial a avut creșteri importante. Prețurile la materiile prime au crescut extrem de mult in ultimi doi ani. Creșterea a venit ca urmare a efectelor economice generate de pandemie. La un asemenea scenariu te-ai…

- Daca iubiti natura si sunteti fanii experientelor inedite, poate ca ar trebui sa luati in calcul o vacanta cu rulota. Cu toate ca in mintea multor romani o astfel de calatorie este asociata fie cu o vacanta ieftina, fie cu una mai incomoda, realitatea arata cu totul diferit. Asadar, cine nu detine propria…

- Prețul chiriilor a explodat in Cluj, in perioada festivalului Untold. Se știe ca este cel mai mare și cel mai indragit festival, insa ca sa poți sa te bucuri de trei zile de muzica trebuie sa stai pe bani frumoși daca vrei sa ai parte și de o cazare decenta. Sumele halucinante pentru doar o noapte de…

- Festivalul Untold 2022 a ridicat chiriile in Cluj Napoca, din nou, astfel incat cazarea pe durata festivalului a ajuns sa coste cat o vacanța intr-o destinație exotica. O garsoniera intr-un cartier marginaș al Clujului se inchiriaza cu 250 euro pentru patru nopti. Iar un apartament de lux cu doua camere…

- Untold a scumpit chiriile in Cluj Napoca, astfel incat cazarea pe durata festivalului a ajuns sa coste cat o vacanța intr-o destinație exotica. O garsoniera intr-un cartier marginaș se inchiriaza cu 250 euro pentru patru nopti.

- Simona Halep se numara printre cei mai bogați oameni din Romania. Sportiva a caștigat mult din tenis, iar investițiile ulteriore i-au adus și mai mulți bani. Fana a mașinilor puternice și scumpe, Halep nu iși refuza nicio placere, indiferent de costuri.