Casa Alba are „incredere” in relatia sa „excelenta” cu Franța, a dat asigurari luni purtatorul de cuvant al Consiliului National de Securitate al Casei Albe, John Kirby, intrebat despre afirmatiile lui Emmanuel Macron privind Taiwanul care au fost comentate pe larg in Statele Unite, transmite AFP. „Ne simtim confortabil si avem toata increderea in relatia noastra bilaterala excelenta cu Franta si in relatia pe care presedintele (Joe Biden) o are cu presedintele Macron”, a declarat John Kirby intr-un briefing de presa, potrivit agerpres.ro . „Francezii sunt pe cale sa se implice mai mult in regiunea…