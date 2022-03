Căruțaș rănit în Monariu. Căruța a fost lovită de o mașină Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au fost informați, in aceasta dimineața, despre producerea unui accident rutier pe Drumul Județean 172G, in Monariu. La locul evenimentului, polițiștii au identificat un șofer de 29 de ani, din Viișoara, care in timp ce conducea un autoturism pe Drumul Județean 172G, la intrare in localitatea Monariu dinspre Budacu […] Citeste articolul mai departe pe someseanul.ro…

Sursa articol si foto: someseanul.ro

